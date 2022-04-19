الصحة الإيرانية تسجل 23 وفاة جديدة بكورونا

وأعلنت دائرة العلاقات العامة بوزارة الصحة في تقريرها اليومي ليوم (الثلاثاء 19 نيسان/ابريل)، عن ارتفاع اجمالي عدد الوفيات بالفيروس في البلاد، لغاية ظهر اليوم الى 140 الفا و877 شخصا.

وأشارت في تقريرها الى تسجيل الف و 820 إصابة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الاصابات المؤكدة بفيروس كورونا في البلاد، الى 7 ملايين و210 الفا و788 شخصا.

وأضافت أن الف و264 شخصا من المصابين في البلاد في وضع حرج ويخضعون للعناية المركزة.

وتابعت، ان اجمالي عدد المتعافين من الفيروس والمغادرين للمستشفيات في إيران بلغ 6 ملايين و 952 الفا و7 اشخاص لغاية الآن.

وكما أعلنت دائرة العلاقات العامة بوزارة الصحة، بأن 50 مليونا و543 ألفا و394 شخصا خضع حتى الآن لإختبار الاصابة بفیروس كورونا في أنحاء البلاد.

ولفت التقرير الى تطعيم 64 مليونا و221 الفا و469 شخصا بالجرعة الأولى من لقاح كورونا، فيما تلقى 57 مليونا و400 الف و435 شخصا الجرعة الثانية، و26 مليونا و820 الفا و130 شخصا الجرعة الثالثة، ليبلغ إجمالي عدد التطعيمات في البلاد 148 مليونا و442 الفا و34 جرعة.

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