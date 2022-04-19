مسؤول : ايران تستعد لزيادة انتاج الخام في حقل فروزان المشترك مع السعودية

واشار "متوسل" في تصريح له اليوم، انه بعد انجاز عملية التنقيب التي بلغت 2738 مترا في 8 ابار داخل حقل فروزان، تم انتاج الخام لاول مرة من الطبقة الاحتياطية العلوية في هذا الحقل المشترك.

واضاف، ان شركة النفط البحرية المشتركة قامت في سياق زيادة انتاج البلاد من الحقول المشتركة، على انجاز عمليات التصميم والهندسة وتوفير الاجهزة والقطع والخدمات اللازمة، لتباشر اليوم في عمليات الحفر عبر منصتين داخل هذا الحقل المشترك.

يذكر، ان حقل فروزان النفطي (داخل جزيرة خارك بمحافظة بوشهر - جنوبي البلاد) هو احد الحقول النفطية المشتركة لدى شركة النفط البحرية الايرانية التي يتم زيادة الانتاج فيها بواسطة شركة بتروبارس الوطنية.

انتهى ** ح ع