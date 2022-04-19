الايراني ناصر عليزادة يتوّج بلقب بطل اسيا في المصارعة الرومانية 2022

واستطاع "علي زادة" من احراز الميدالية الذهبية للوزن 87 كغم اليوم، حيث بدات منافسات البطولة الاسيوية للمصارعة الرومانية بخمسة نزالات لاوزان مختلفة.

وتغلب هذا المصارع الايراني على غريمه القرغيزي "مليس أيتبكوف" في الدور الاول 7-1، لينتقل الى النصف النهائي امام البطل الاسيوي الكازاخي " نورسلطان تورسينوف" والذي فاز عليه هو الاخر 3- صفر، ليبلغ النزال النهائي.

وحسم علي زادة النزال النهائي لصالحه متغلبا على خصمه الاوزبكي "بردي موراتوف" بنتيجة 3-1، ويتوج بلقب اسيا ويضع اول ميدالية في سلة البعثة الايرانية الموفدة الى بطولة اسيا للمصارعة الرومانية في منغوليا.

انتهى ** ح ع

