٢٠‏/٠٤‏/٢٠٢٢, ٥:٠٠ ص
رقم الصحفي: 2461
رمز الخبر: 84724624
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سفير قرغيزيا لدى طهران يعلن استعداد بلاده لتطوير العلاقات مع ايران

سفير قرغيزيا لدى طهران يعلن استعداد بلاده لتطوير العلاقات مع ايران

مشهد / 20 نيسان /ابريل/ارنا- أكد سفير قرغيزيا لدى طهران تورداكون صديقوف استعداد بلاده لتطوير العلاقات مع الجمهورية الاسلامية الايرانية لاسيما في المجالات الاستثمارية والاقتصادية.

وقال تورداكون صديقوف في اجتماع عقده مع رئيس بلدية مدينة مشهد المقدسة/ شمال شرق/ الثلاثاء: إن قرغيزيا تولي أهمية كبيرة لتطوير العلاقات مع المحافظات الايرانية لاسيما مع محافظة خراسان الرضوية ، وبالاخص مدينة مشهد.

وأضاف: نعتقد أن أرضية جيدة متوفرة على صعيد تطوير العلاقات بين إيران وقرغيزيا في مجالات الاقتصاد والاستثمار.

وقال سفير قرغيزيا لدى إيران: "سنحتفل في العام الجاري بالذكرى الثلاثين لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين إيران وقرغيزيا ، لذلك فإن هذا العام يكتسب الاهمية على صعيد تنمية العلاقات بين البلدين.

وقال صديقوف ان مشهد هي ثاني مدينة بعد طهران في ايران من حيث التنمية الاقتصادية ، وترتبط بعقد توأمة مع مدينة أوش ، التي تعد أيضًا ثاني أكبر مدينة في قرغيزيا.

ودعا السفير القرغيزي، رئيس بلدية مشهد لزيارة مدينة أوش في قرغيزيا والاجتماع برئيس بلديتها للتمهيد لنقل تجارب مشهد إلى هذه المدينة.

انتهى ** 2342

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