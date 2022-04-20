نائب قائد الحرس الثوري يؤكد على التنفيذ الكامل لمشروع جهاد ايصال المياه

وقال العميد فدوي في تصريحه الثلاثاء خلال مراسم بدء العمليات التنفيذية لمجمع "علي آباد لولة" لايصال المياه في مدينة بيرجند مركز محافظة خراسان الجنوبية شرق ايران: ان توفير المياه للمواطنين خاصة للقرويين يعد من الاولويات وان وزارة الطاقة والحرس الثوري وتعبئة البناء والاعمار دخلت الساحة لتنفيذ مشروع ايصال المياه الى القرى بافضل صورة ممكنة.

واضاف: اننا نتصل اسبوعيا بصورة مباشرة وعبر الفيديوكونفرانس مع جميع المعنيين في محافظات البلاد لمتابعة المشاريع المتعلقة بجهاد ايصال المياه من اجل تنفيذ جميع المشاريع بصورة صحيحة.

واكد العميد فدوي بان المشاريع يجب تنفيذها بجودة وكفاءة لحل مشاكل المواطنين من ناحية شحة المياه وقال: ان الجودة تؤخذ بنظر الاعتبار في تنفيذ مشاريع ايصال المياه الى القرى ويتوجب الانتهاء من التنفيذ قبل المواعيد المقررة وهو امر ممكن بالعمل الجهادي.

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