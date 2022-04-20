الجهاد الإسلامي: الكيان الصهيوني يحاول أن يشن حرباً دينية

وقال شهاب لـ"قناة فلسطين اليوم": "هناك معركة تتصاعد في اتجاهين لا ينفصلان تجاه المسجد الأقصى المبارك واتجاه أهلنا في الضفة الغربية".

وأوضح أن "الحرب الإسرائيلية على شعبنا لا تتوقف عند منطقة جغرافية واحدة والعدو يستهدفنا جميعاً ويحاول أن يشن حرباً دينية"، مشددًا أنه "ليس لدينا خيارات سوى المقاومة والتصدي لكل جرائم واعتداءات الاحتلال ومستوطنيه".

وفيما يتعلق بمحاولة فصل قطاع غزة عن باقي الوطن قال شهاب: ان "مؤامرة فصل قطاع غزة عن باقي الوطن لن تمر ولا يمكن السكوت عنها أو القبول بها تحت أي مبرر وأي ظرف من الظروف".

وأشار إلى أن البرنامج والأجندة التي تعمل بها حكومة الاحتلال يحددها اليمين الإرهابي المتطرف.

وحول إعلان الفصائل مواصلة الاستنفار العام قال شهاب: إن "المقاومة في حالة استنفار دائم واجتماع الفصائل الفلسطينية أكد على رفع الجهوزية عشية ما يسمى مسيرة الأعلام".

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