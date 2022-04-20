مسؤول : تاسيس قسم خاص بمونديال قطر 2022 لدى وزارة الرياضة والشباب

وفي تصريح له اليوم الاربعاء، اوضح "تقي زادة" ان هذا القسم سيتولى عملية التنسيق وتعزيز الجهود المشتركة بين الاقسام المعنية بشؤون مونديال قطر، داخل وزارة الرياضة والشباب.

وفي السياق نفسه، لفت هذا المسؤول الرياضي الى تشكيل لجنة تعنى بشؤون كاس العالم 2022 لدى مجلس الوزراء وتحت رعاية رئيس الجمهورية الاسلامية؛ تضم ممثلين عن وزارات الرياضة والشباب، والتراث الثقافي والسياحة، والطرق واعمار المدن، والخارجية، والصناعة.

وصرح رئيس الشؤون الدولية في وزارة الرياضة والشباب ايضا، بأن الوزارة وضعت برامج وخططا مناسبة في سياق تنظيم شؤون زوار كاس العالم 2022؛ خلال مرحلة ما قبل وبعد اقامة المونديال، وبما يشمل تزويد المتفرجين بأزياء موحدة والرايات الخاصة بالمونديال مضافا الى رزم ارشادية خصيصا للمواطنين الذين يرغبون في مشاهدة المباريات عن كثب.

انتهى ** ح ع

