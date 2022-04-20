منتخب البادل تنس الايراني ينضم الى 8 منتخبات متفوقة في الامارات

واورد اتحاد الاسكواتش الوطني في تقرير له اليوم الاربعاء، ان منتخب البادل الايراني استطاع ان يزيح غريمه الاسباني عن الساحة، لينضم الى المنتخبات الثمانية المتفوقة خلال منافسات بطولة العالم التي اقيمت اليوم في الامارات.
انتهى ** ح ع
طهران / 20 نيسان / ابريل / ارنا – تمكن منتحب البادل تنس الايراني والذي يضم اللاعبين "سهراب درفشي" و"اريا روغني"، من احراز الفوز والانضام الى 8 منتخبات متفوقة خلال منافسات اليوم ضمن البطولة الدولية المقامة في دولة الامارات.
واورد اتحاد الاسكواتش الوطني في تقرير له اليوم الاربعاء، ان منتخب البادل الايراني استطاع ان يزيح غريمه الاسباني عن الساحة، لينضم الى المنتخبات الثمانية المتفوقة خلال منافسات بطولة العالم التي اقيمت اليوم في الامارات.
انتهى ** ح ع
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