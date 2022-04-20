منتخب البادل تنس الايراني ينضم الى 8 منتخبات متفوقة في الامارات

طهران / 20 نيسان / ابريل / ارنا – اوعز النائب الاول لرئيس الجمهورية "محمد مخبر"، الى كل من وزير الخارجية، ومساعد النائب الاول لرئيس الجمهورية للشؤون الدولية والتعاون الاقليمي، ان يتابعا بكل جدية مع الحكومة القائمة في افغانستان، الافراج عن حصة ايران من مياه نهر هيرمند المشترك (شرقي البلاد).