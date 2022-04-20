المنتخب الايراني للمصارعة الرومانية يتقلد الذهبية الثانية في بطولة اسيا

وتغلب "مختاري" خلال منافسات الدور الاول للوزن 72 كغم، على منافسه القرغيزي "نورلانكوف" 9-0، وتاهل الى مرحلة النصف نهائي امام غريمه من اوزبكستان "ميرزابيك رحمتييف" الذي هزمه بنتيجة 9-0 ايضا، ليواجه في النزال النهائي خصمه الكازاخي "ابيلخان امزييف" ويتغلب عليه هو الاخر 4-1، ويضيف ثاني ذهبية الى حصيلة المنتخب الايراني من هذه البطولة لحد الان.

يضاف الى ذلك، المصارع الايراني "مهدي محسن نجاد" الذي احرز ميدالية وزن الـ 60 كغم في بطولة منغوليا للمصارعة الرومانية، وذلك بعد اصابته وانصرافه عن مواصلة النزال النهائي امام غريمه القرغيزي "جولومان شارشنبکوف".

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