سفير النمسا في طهران : مستعدون لتوسيع التعاون الاعلامي والثقافي مع ايران

جاء ذلك خلال زيارة السفير النمساوي اليوم الاربعاء، للمركز الرئيسي لوكالة الجمهورية الاسلامية للانباء (ارنا) في طهران، ومباحثاته مع المدير العام للوكالة "علي نادري".

واعتبر "هام" في هذا اللقاء، "ارنا" بأنها وكالة انباء ومصدر اعلامي موثوق ومؤثر في الجمهورية الاسلامية.

كما اشار السفير النمساوي الى المفاوضات النووية بين ايران ومجموعة 4+1 التي تستضيفها فيينا؛ مؤكدا "انها بلغت النتائج النهائية"، ومتطلعا الى "حل القضايا العالقة قريبا بين الطرف الايراني والامريكي، للدفع بهذه المباحثات نحو النجاح".

الى ذلك، نوّه مدير وكالة ارنا بالعلاقات بين طهران وفيينا، "التي تعمقت وتنامت اكثر فاكثر في مرحلة ما بعد انتصار الثورة الاسلامية".

واكد "نادري" خلال مباحثاته مع السفير النمساوي اليوم، ان الجالية الايرانية المقيمة في النمسا تشكل احد ركائز الطاقات التي ساهمت في تنمية الاواصر بين البلدين.

واستطرد، ان حكومة "اية الله سيد ابراهيم رئيسي" في ايران، تعير اهمية خاصة الى العلاقات مع دولة النمسا؛ كما ان الرئيس النمساوي كان او زعيم اوروبي يهنئ سماحته بتولي منصب الرئاسة في البلاد.

وفي معرض التنويه بدور وسائل الاعلام لتغطية التطورات الاقليمية والدولية، اكد نادري على استعداد وكالة الجمهورية الاسلامية للانباء من اجل تطوير التعاون مع وكالة انباء "ابا" النمساوية الرسمية؛ متطلعا الى توفر الفرص عبر هذا التعاون الاعلامي لتوسيع العلاقات بين طهران وفيينا في مختلف المجالات الاقتصادية والثقافية والعلمية.

انتهى ** ح ع