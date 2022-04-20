٢٠‏/٠٤‏/٢٠٢٢, ١٠:٥٠ م
رقم الصحفي: 2461
رمز الخبر: 84726796
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خلال استقباله السفير الايراني...

الكاظمي يؤكد اهمية العلاقات الثنائية بين ايران والعراق

الكاظمي يؤكد اهمية العلاقات الثنائية بين ايران والعراق

طهران / 20 نيسان / ابريل/ارنا- أكد رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي اليوم الأربعاء، اهمية العلاقات الثنائية بين العراق والجمهورية الاسلامية الايرانية.

وخلال استقباله سفير الجمهورية الاسلامية الايرانية في بغداد إيريج مسجدي بمناسبة إنتهاء مهام عمله سفيراً لبلاده في العراق، اشار الكاظمي تصميم بلاده على دورها السياسي كداعم لجهود السلام وترسيخ الاستقرار في المنطقة، وبما سينعكس على أمن الشعوب وتوطيد تعاونها البيني.

واكد الكاظمي أهمية العلاقات الثنائية بين العراق وإيران والتعاون في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية لما فيه مصلحة الشعبين الصديقين.

بدوره أكد السفير الإيراني اهتمام بلاده بتعزيز روابط الصداقة والتعاون مع العراق، والعمل الثنائي المشترك وفق تطلعات البلدين الصديقين.

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