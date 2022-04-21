اختراق الحواجز الامنية الاسرائيلية؛ خطة "كاسر الامواج" الامنية في مهب الريح

وقد اعلنت وسائل إعلام عبرية، قبل اسابيع إن الجيش الإسرائيلي، أطلق، اسم "كاسر الأمواج" على العملية الأمنية التي يخوضها لمواجهة التصعيد الحالي، بعد سلسلة عمليات قام بها فلسطينيون في إسرائيل والضفة الغربية.

وبعد أن ضرب مقاومون فلسطينيون بكل جرأة خطة كاسر الأمواج واخترقوا كل حواجزه وإجراءاته الأمنية، ووصلوا إلى أهدافهم في بئرالسبع والخضيرة وبني براك وتل أبيب، لم يعد یشعرمواطنو إسرائيل بالأمن خاصة ان إسرائيل تتخوف من أن يستلهم الفلسطينيون الاخرون من هذه العمليات لتنفيذ عمليات جديدة ضدها.

وتمكن شبان فلسطينيون غاضبون من استمرار انتهاكات الاحتلال، توجيه صفعة قوية إلى شعور الإسرائيليين بالأمان داخل مدنهم الحصينة. وبات من الواضح ان العمليات الفدائية الفلسطينية الأخيرة في قلب الکیان المحتل أعادت أجواء الخوف والرعب بين مواطني الاحتلال.

والملفت هو نجاح منفذ هجوم ديزينغوف في الصمود 9 ساعات في مواجهة حملة أمنية غير مسبوقة بتاريخ الكيان، استدعى فيها الاحتلال نخبة فرقه الأمنية العاملة في جيشه بالضفة الغربية!

وتشير العمليات الفدائية الأخيرة، وما أعقبها من مواجهات عنيفة في عدد من مدن الضفة وفي صدارتها جنين، إلى اتساع حجم المشاركة الشعبية وخصوصاً من قبل الشباب في التصدي للاقتحامات الإسرائيلية.

عودة العمليات الفدائية في عمق الكيان الصهيوني

في الاسبوع الاخير من اذار /مارس الماضي بدأت سلسلة من العمليات الفدائية في بئرالسبع والخضيرة و تل ابيب.

وخلال أسبوع واحد فقط، قتل نحو 11 إسرائيلياً وأصيب نحو 14 آخرين، حيث بدأت سلسلة هذه العمليات بهجوم دهس وإطلاق نار في مدينة بئر السبع (جنوباً) يوم الثلاثاء 23 مارس/آذار، مروراً بعملية إطلاق نار في الخضيرة بمدينة حيفا (شمالاً) يوم الأحد 27 مارس/ آذار، تلتها بعد يومين فقط عملية نوعية أخرى في تل أبيب (شمالاً)، إذ نفذ الأولى والثانية فلسطينيون من الداخل يحملون الجنسية الإسرائيلية، فيما نفذ الثالثة شاب من الضفة الغربية ونجح بالتسلل إلى تل أبيب.

وكانت العملية الثالثة في تل أبيب هي الأقسى والأشد، بحسب وصف الإعلام الإسرائيلي، بعد أن أوقعت 5 قتلى بينهم أفراد شرطة ومستوطنون ونحو 6 جرحى، كما أنها تعتبر الأولى من نوعها منذ 16 عاماً، وهي تعيد إلى الأذهان عمليات المقاومة الفلسطينية إبان الانتفاضة الثانية داخل عمق إسرائيل.

انتقال الهجمات إلى الداخل بواسطة مواطنين عرب في إسرائيل

ومنذ هجوم بئر السبع كان الخوف يلاحق المؤسسة الامنية الاسرائيلية اذ وضعت احتمال وقوع هجمات من قبل مواطنين عرب في اسرائيل فی الحسبان. اذ كان تخاف وقوع هذه الهجمات على نفس الوتيرة من جانب فلسطينيي الضفة الغربية، وهو ما تحقق في عملية بني براك في تل أبيب حيث نجح منفذ العملية من الدخول بطريقة ما إلى وسط إسرائيل قادماً من مدينة جنين ونفذ عمليته في تل أبيب، وهو ما يعتبر فشلاً أمنياً واستخباراتياً خطيراً بالنسبة للمؤسسة الأمنية الإسرائيلية.

وهذا هو رد طبيعي على كل الانتهاكات التي يرتكبها جنود الاحتلال يوميا بحق الفلسطينيين ونرى جرأة كبيرة لديهم في التصدي لقوات الاحتلال واستعدادهم للتضحية بأنفسهم في سبيل قضيتهم عالية، وهو ما تحدث عنه المراسل العسكري الصهيوني أور هلير للقناة العاشرة بعد أن رافق قوات الاحتلال في اقتحام جنين في 9/4/2022، حينما قال: “لم أصدق أن أكثر من 1000 شاب يلقون الحجارة والحارقات ويهتفون ضدنا، وأن أحد الفتية ضرب باب الجيب العسكري، وقال: افتح، افتح، وبيده حجر.

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