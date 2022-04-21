رئيس الجمهورية: على المسؤولين الاهتمام بالمجتمع ومعیشة الشعب الایراني

وقال السيد "ابراهيم رئيسي" ، خلال مشارکته مراسم احياء الليلة التاسعة عشر من شهر رمضان المبارك بالمرقد الطاهر للإمام الخميني (رض) ان ليلة القدر هي الليلة التي يتقرر فيها مصير جميع البشر.

واعتبر معرفة الله تعالى وليلة القدر ضروریا ، داعیا الی الحصول على هذه المعرفة من خلال اتباع تعلمیات القرآن الكريم و سیرة الرسول الأعظم (ص).

ودعا الشباب لقراءة كتابين للإمام الخميني (رض) ، "الأربعون حديثاً" و " شرح دعاء السحر".

وقال إن الإمام الخميني (ره) كان تلميذاً للمدرسة النبوية و اعتبر عبارة " العالم في حضرة الله‌"، حجر الاساس في تفكير الإمام .

واضاف ان انقاذ جميع المحرومين في العالم كان یعد من الأهداف الرئيسية للإمام .

کما اکد على ضرورة المتابعة العملية للجميع ، وخاصة المسؤولين لحياة ومبادئ وسلوك الإمام الراحل وقال: "على جميع المسؤولين الاهتمام بالمجتمع و معیشة الشعب الایراني.

انتهی** 3280