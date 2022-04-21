الصادرات الایرانیة الى افریقیا تسجل رقما قیاسیا

واضاف "فرزاد بيلتن" أن حجم الصادرات الايرانية الى افريقيا وصل إلى مليون و 195 الف دولار، خلال العام الایراني الماضي ( انتهى في 20 اذار/مارس 2022)، مسجلا نموا بنسبة 107 بالمائة مقارنة بالعام الذي سبقه.

وتابع قائلا ان هذا الحجم من الصادرات قد سجل رقما قياسيا مقارنة بالسنوات السابقة.

وحول وجهات التصدير الرئيسيين للسع الايرانية إلى إفريقيا العام الماضي قال: احتلت غانا المرتبة الأولى بـ353 مليون دولار ، تليها جنوب إفريقيا بـ254 مليون دولار بالمرکز الثاني ومن ثم نيجيريا بـ 125 مليون دولار في المركز الثالث.

واضاف :تأتی موزمبيق بـ98 مليون دولار في المرکز الرابع كما جاءت كينيا بـ77 مليون دولار في المرکز الخامس .

وصرح : شملت الصادرات الايرانية الى بلدان افريقيا سبائك الصلب ومنتجات الحديد واليوريا والبيوتان السائل والبروبان السائل والحديد أو الصلب وبعض مواد البناء.

وقال: بلغت واردات إيران من إفريقيا العام الماضي حوالي 60 مليون دولار ، أي بانخفاض قدره 37٪ مقارنة بالعام الذي سبقه وكانت معظم واردات إيران كان من تنزانيا وغانا وإثيوبيا وجنوب إفريقيا وكينيا على التوالي.

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