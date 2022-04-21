السفير مسجدي يلتقي رئيس مجلس قضاء العراق

وذكر مجلس القضاء الاعلى في العراق في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع) أن القاضي "فائق زيدان "استقبل السفير الايراني إيرج مسجدي الیوم الخمیس، بمناسبة انتهاء مهام عمله في العراق.

واضاف البيان ان مسجدي قدم الشكر إلى مجلس القضاء الأعلى على التعاون بين البلدين في الشأن القضائي والقانوني خلال فترة عمله في العراق.

وقد التقى مسجدي امس الاربعاء رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي بمناسبة إنتهاء مهام عمله سفيراً لايران في بغداد.

وأكد السفير الإيراني خلال اللقاء، علی اهتمام بلاده بتعزيز روابط الصداقة والتعاون مع العراق، والعمل الثنائي المشترك وفق تطلعات البلدين الصديقين.

من جانبه اشار الكاظمي الی تصميم بلاده على دورها السياسي كداعم لجهود السلام وترسيخ الاستقرار في المنطقة، وبما سينعكس على أمن الشعوب.

واكد علی أهمية العلاقات الثنائية بين العراق وإيران والتعاون في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية لما فيه مصلحة الشعبين الصديقين.

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