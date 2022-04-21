إيران مستعدة لنقل تجاربها الى العراق في مجال صناعة النفط

وأشار "طاهر سعيدي" عضو لجنة العمل والأنشطة بین ایران والعراق في وزارة النفط في تصریح خاص لمراسل "ارنا" الیوم الخمیس إلى قدرات المراكز العلمية والأكاديمية الإيرانية في صناعة النفط وقال: بالتنسيق الذي تم إجراؤه، افسح المجال لقبول 400 إلى 500 طالب عراقي سنويًا للدراسة في المجالات ذات الصلة بصناعة النفط في الجامعات الإيرانية.

وتابع قائلا ان نقل المعرفة الفنية وتطوير التدريبات المتخصصة یعتبر من أولويات عمل" هذه اللجنة واضاف أصبحت عملية إنتاج واستخراج النفط العراقي حكرا على الشركات الأجنبية وخاصة الشركات الأمريكية والفرنسية والصينية والإيطالية في الوقت الحاضر.

وصرح أن إيران لم تتدخل حتى الیوم في صناعة النفط العراقية مؤکدا ان بلادنا مستعد لتمهيد الارضیة لتأميم صناعة النفط العراقية نظراً لجهود حکومة هذارلبلد لتحقيق هذا الهدف المهم.

وأضاف: تتمتع ایران بمستوى عالٍ من المعرفة التقنية في مجال الحفر وإنتاج النفط ، وسيتم نقل هذه المعرفة من خلال التعاون الثنائی بین البلدین.

واعتبر أن التفاعل والتعاون بين البلدین في مجال إنتاج النفط هو أساس المصالح المشتركة.

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