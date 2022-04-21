ايران تعرب عن قلقها ازاء استمرار الاعمال الارهابية في افغانستان

وبعد يومين من العمل الارهابي الذي استهدف مراكز تعليمية في كابول وخلف 26 شهيدا وعشرات الجرحى من التلامذة الاطفال، شهد عدد من المدن في افغانستان اليوم الخميس 4 تفجيرات ارهابية اسفرت عن سقوط العشرات من القتلى والجرحى.

واعرب خطيب زادة عن قلق الجمهورية الاسلامية الايرانية من تكرار وقوع التفجيرات الارهابية في مختلف مدن افغانستان.

واشار الى وقوع الاعمال الارهابية والعشوائية في شهر رمضان المبارك والذي يشهد حضورا اوسع للمواطنين في المساجد، واصفا استهداف المصلين الصائمين بالاعمال الارهابية بانه امر مستهجن.

ونوه الى التقارير الاعلامية التي افادت بمصرع واصابة العشرات من الابرياء في احد التفجيرات في مدينة مزار شريف، داعيا بالصبر والسلوان لاسر الضحايا والشفاء للجرحى.

وأعلن تنظيم داعش الإرهابي، مسؤوليته عن الهجوم الذي وقع في مدينة مزار شريف بشمال أفغانستان اليوم الخميس.

وتبنى داعش، في بيان، هجوم مزار شريف، الذي استهدف مسجد "سه دكان" وأسفر عن استشهاد 40 شخصا ونحو 100 جريح .

انتهى ** 2342