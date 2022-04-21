اللواء صفوي: ليس بامكان اي قوة مواجهة إيران لامتلاكها شعبا وقائدا شجاعا

وقال اللواء صفوي في كلمة له ، مساء الخميس في اصفهان، خلال مراسم إحياء الذكرى الأولى لاستشهاد العميد محمد حجازي: ان العدو يشن اليوم حربا مركبة تشمل اجراءات حظر اقتصادية وحربا سياسية وحربا ثقافية ضد الشعب الإيراني ، لكن في الوقت نفسه ، أصبحت الثورة وشعبنا أقوى.

واضاف: إيران التي كانت في يوم من الأيام عميلة للولايات المتحدة (في العهد الملكي البائد)، باتت الان في جانب من الموازنة واميركا في الجانب الاخر للموازنة ، واصبح الصهاينة يخافون من قوة إيران الإسلامية وشعبنا وقوة "القدس".

وقال: بالتوكل على الله ، والصمود بوجه المشاكل الداخلية والخارجية ، وتلاحم وتضامن الحكومة والشعب، يمكننا الانتقال من الوضع الحالي الى الوضع المنشود وإلى شاطئ النجاة لان ما هو امامنا يبعث على الامل.

واشار إلى المسار التاريخي لحركة الشعب الإيراني في السنوات التي تلت الثورة الإسلامية ، وقال: إن حركتنا متنامية على الدوام.

ولفت اللواء صفوي إلى التهديدات الأمريكية المشتركة ضد روسيا والصين وإيران ، وقال: ان المصالح المشتركة يجب أن تتحقق في ظل العقوبات المشتركة ، ومن الصواب التطلع إلى الشرق وإلى جيراننا في السياسة الخارجية.

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