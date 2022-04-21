ايران تقيم معرضا دوليا لقدراتها التصديرية في كازاخستان خلال تموز القادم

واكد صفري في تصريح له الخميس وجود طاقات تجارية ملحوظة في العلاقات مع دول اسيا الوسطى خاصة کازاخستان ووصف مشاركة الناشطين الاقتصاديين الايرانيين في هذا الحدث الاقتصادي بانه مهم وقال: ان هذا المعرض الذي يعد اكبر حدث تجاري ومعرض اختصاصي للجمهورية الاسلامية الايرانية في اسيا الوسطى يقام بترخيص رسمي من منظمة تنمية التجارة الايرانية وتعاون غرفة التجارة الايرانية الكازاخية المشتركة وبدعم من الدائرة الاقتصادية بوزارة الخارجية وغرفة التجارة والصناعة والمناجم والزراعة الايرانية والسفارة الايرانية في كازاخستان ووزارة التجارة والتعاون الكازاخية خلال الفترة من 1 الى 3 تموز/يوليو القادم.

وصرح بان المعرض يشمل مجالات النفط والغاز والبتروكيمياويات والصناعة والمواد الانشائية والخدمات الفنية والهندسية للطاقة (المياه والكهرباء) والزراعة والمكائن ومواد الغسيل والمستلزمات الصحية والسياحة والادوات المنزلية والموبليات وصناعة الخشب والسجاد والموكيت والمواد والصناعات الغذائية والدواجن والسيارات وقطع غيار السيارات.

انتهى ** 2342