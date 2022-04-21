وزير الإمن: مخططات العدو فشلت في ظل توجيهات قائد الثورة وتواجد الشعب وجهود المسؤولين

واشار خطيب في تصريحه خلال اجتماع لجنة الأمن بمحافظة مازندران (شمال) الخميس إلى الامكانيات الكبيرة لهذه المحافظة والتي يمكن أن تستثمر في تنمية البلاد في مختلف القطاعات وقال: هناك توقع بوضع خطة مقننة لاستخدام هذه الامكانيات.

واكد بإن الحكومة الشعبية الحالية تسعى للتعاون مع دول الجوار لتوظيف القدرات الإقليمية من أجل التنمية وقال: رغم أن الأعداء يسعون لفرض اقصى الضغوط على البلاد باجراءات حظر ظالمة، إلا أن الحكومة تسعى لتنظيم سبل العيش وحل مشاكل الناس بالتخطيط السليم.

وأوضح وزير الإمن أن العدو يسعى إلى خلق هوة بين الشعب والدولة وقال: ان العدو يسعى لضرب الجمهورية الاسلامية بشكل متعدد الأوجه ومن خلال حرب مركبة واعلامية ، وقد اخفق في مساعه خلال كل هذه السنوات في ظل التوجيهات الحكيمة لقائد الثورة الاسلامية والتواجد الفاعل للشعب في الساحة وجهود المسؤولين.

واضاف: ان العدو خاب امله في خلق هوة بين الشعب والدولة ، واليوم يحاول بذل كل جهده للنيل من الإيمان والثورة والقيم للإضرار بتديُّن الناس ، وان أحدى ادواته على هذا الصعيد هو الفضاء الافتراضي والسيبراني.

انتهى ** 2342