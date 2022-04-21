مساعد وزير الطاقة: نهدف لتوليد 10 الاف ميغاواط من الطاقة النظيفة

وقال كماني في تصريحه مساء الخميس خلال اجتماع لدراسة بناء محطات الطاقة الشمسية في محافظة همدان (غرب): ان تطوير محطات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح يعد أولوية للحكومة تتم متابعتها بقوة في ضوء الاجواء المناخية المناسبة في البلاد.

وأضاف: تم هذا العام ، وبدعم من مجلس الشورى الإسلامي، الموافقة على توليد 4 آلاف ميغاواط من محطات الطاقة الشمسية ، وتم رصد الميزانية اللازمة لإنشاء البنية التحتية المطلوبة في موازنة العام الجاري.

وقال مساعد وزير الطاقة: ان الخطة المستهدفة للسنوات الأربع المقبلة ، تسعى بالإضافة إلى تطوير محطات الطاقة الشمسية ، توليد 3 آلاف ميغاواط من المحطات العاملة بطاقة الرياح و 3 آلاف ميغاواط من محطات توليد الطاقة الصناعية ذاتية الاكتفاء وان العمل جار حاليا في هذا الاتجاه.

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