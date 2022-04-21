٢٢‏/٠٤‏/٢٠٢٢, ٤:٢٤ ص
رقم الصحفي: 2461
رمز الخبر: 84727867
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مساعد وزير الطاقة: نهدف لتوليد 10 الاف ميغاواط من الطاقة النظيفة

مساعد وزير الطاقة: نهدف لتوليد 10 الاف ميغاواط من الطاقة النظيفة

همدان / 22 نيسان / ابريل/ارنا- أعلن مساعد وزير الطاقة ورئيس منظمة الطاقات المتجددة (ساتبا) في الجمهورية الاسلامية الايرانية محمود كماني عن هدف الحكومة الحالية لتوليد 10 آلاف ميغاواط من الطاقة المتجددة.

وقال كماني في تصريحه مساء الخميس خلال اجتماع لدراسة بناء محطات الطاقة الشمسية في محافظة همدان (غرب): ان تطوير محطات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح يعد أولوية للحكومة تتم متابعتها بقوة في ضوء الاجواء المناخية المناسبة في البلاد.

وأضاف: تم هذا العام ، وبدعم من مجلس الشورى الإسلامي، الموافقة على توليد 4 آلاف ميغاواط من محطات الطاقة الشمسية ، وتم رصد الميزانية اللازمة لإنشاء البنية التحتية المطلوبة في موازنة العام الجاري.

وقال مساعد وزير الطاقة: ان الخطة المستهدفة للسنوات الأربع المقبلة ، تسعى بالإضافة إلى تطوير محطات الطاقة الشمسية ، توليد 3  آلاف ميغاواط من المحطات العاملة بطاقة الرياح و 3 آلاف ميغاواط من محطات توليد الطاقة الصناعية ذاتية الاكتفاء وان العمل جار حاليا في هذا الاتجاه.

انتهى ** 2342

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