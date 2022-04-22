حماس: معركتنا مع العدو مفتوحة وندعو الشعب للاستنفار دفاعا عن القدس والأقصى

وحيت الحركة في بيان لها أوردته "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، صمود المرابطين والمرابطات في المسجد الأقصى المبارك، الذين تصدّوا لاقتحامات الاحتلال ومستوطنيه بكل بسالة وافتخار، مؤكّدين للقاصي والداني أن للأقصى رجالا يحمونه، ويدافعون عن طُهْره، رغم بشاعة العدوان وإرهاب المحتلين.

من جهته أكد الناطق باسم حركة "حماس" فوزي برهوم، على أن المقاومة الفلسطينية مصممة على مواصلة مشوار الجهاد والتصدي للعدوان الإسرائيلي مهما بلغت التضحيات.

وقال برهوم الخميس في تصريح صحفي:" شعبنا في كل ساحات الوطن وبإسناد متواصل من المقاومة، يخوض ملحمة بطولية تعكس حالة التلاحم والصمود الأسطوري لهذا الشعب وعطائه المتواصل، وقدرته على حماية مقدساته والدفاع عنها وفرض معادلاته على العدو".

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