وزير النفط: سنزيد انتاج نفطنا بالاعتماد على امكانيات الشركات المعرفية

وقال اوجي في تصريح ادلى به لموقع KHAMENEI.IR الالكتروني: سنعتمد على امكانيات الشركات المعرفية لزيادة انتاج الصناعة النفطية والذي يتضمن انتاج الغاز والنفط والمشتقات النفطية والمنتوجات البتروكيمياوية.

واوضح بان وزارة النفط وجهت الدعوة للشركات المعرفية في البلاد للمشاركة في 5 مجالات لزيادة الانتاج وهي "موضوع الابار قليلة المردود" و"ترشيد استهلاك الوقود" و"جمع الغازات المصاحبة لاستخراج النفط" و"الحاجات والسلع التي تستوردها وزارة النفط من الخارج" و"سلسلة الصناعات التكميلية البتروكيمياوية".

واضاف: ان 205 شركات معرفية تقدمت للمشاركة في هذه المجالات حيث يقوم زملاؤنا بتقييم هذه الشركات لنتمكن ان شاء الله تعالى من الاستفادة من طاقاتها في انتاجنا وتحقيق زيادة الانتاجية.

وقال اوجي: ان نحو 65 الى 70 بالمائة من السلع والمعدات اللازمة للصناعة النفطية تؤمن داخل البلاد ونحن نعتزم خفض حاجاتنا المستوردة الى ادنى حد ممكن وان نحقق زيادة في الصادرات.

واشار الى ان وزارة النفط ستبدا قريبا اولى عمليات مجمع لتكرير النفط وانتاج البتروكيماويات لنقوم فضلا عن انتاج وتوفير الوقود للبلاد، بتوفير المواد الخام للبتروكيمياويات ايضا واضاف: انه بناء على ذلك سنستفيد من امكانيات الشركات المعرفية والمراكز البحثية والجامعية لتوفير المعرفة الفنية لمثل هذه الانشطة في مجال تكرير النفط وانتاج البتروكيمياويات.

وحول المواد المساعدة على التفاعل قال: ان اكثر من 60 بالمائة من المواد المساعدة على التفاعل تنتج في الداخل ويتم استيراد نحو 40 بالمائة من الخارج ونحن نعتزم العمل على اكتفاء البلاد ذاتيا في هذا المجال حتى نهاية فترة الحكومة الحالية (بدات قبل 8 اشهر).

انتهى ** 2342