حجم التجارة الخارجية الايرانية يتجاوز 100 مليار دولار

وقال علي أكبر علي زاده في تصريح خاص لمراسل وكالة الجمهورية الإسلامية للانباء (إرنا)، إنه لأول مرة في تاريخ الثورة الإسلامية في مجال العلاقات التجارية مع دول العالم، ارتفع حجم التجارة الخارجية الإيرانية إلى أكثر من 100 مليار دولار في الأشهر السبعة الماضية.

وأضاف: إن انضمام الجمهورية الإسلامية الإيرانية إلى منظمة شانغهاي للتعاون اظهر ديناميكية العلاقات الخارجية في حكومة آية الله رئيسي وشهدت العلاقات الإيرانية مع دول الجوار تتطورا كبيرا خلال هذه الفترة.

وذكر علي زاده: في الأشهر السبعة الماضية انخفض معدل البطالة في البلاد من 10 بالمائة إلى 9 في المائة.

وتابع: ارتفعت مبيعات النفط الإيراني من 350 ألف برميل يوميا في الحكومة السابقة إلى مليون و200 برميل يوميا في حكومة آية الله رئيسي، لافتا أنه بجهود الحكومة الثالثة عشرة عادت عائدات النفط إلى البلاد.

انتهى** 1453