٢٢‏/٠٤‏/٢٠٢٢, ١٢:١٧ م
رقم الصحفي: 1863
رمز الخبر: 84727936
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حجم التجارة الخارجية الايرانية يتجاوز 100 مليار دولار

حجم التجارة الخارجية الايرانية يتجاوز 100 مليار دولار

طهران / 22 نيسان / ابريل/ارنا- قال عضو لجنة الزراعة والمياه والموارد الطبيعية في مجلس الشورى الاسلامي: أن التجارة الخارجية للبلاد سجلت منذ بداية الحكومة الثالثة عشرة أكثر من 100 مليار دولار وذلك لأول مرة في تاريخ الثورة الإسلامية.

وقال علي أكبر علي زاده في تصريح خاص لمراسل وكالة الجمهورية الإسلامية للانباء (إرنا)، إنه لأول مرة في تاريخ الثورة الإسلامية في مجال العلاقات التجارية مع دول العالم، ارتفع حجم التجارة الخارجية الإيرانية إلى أكثر من 100 مليار دولار في الأشهر السبعة الماضية.

وأضاف: إن انضمام الجمهورية الإسلامية الإيرانية إلى منظمة شانغهاي للتعاون اظهر ديناميكية العلاقات الخارجية في حكومة آية الله رئيسي وشهدت العلاقات الإيرانية مع دول الجوار تتطورا كبيرا خلال هذه الفترة.

وذكر علي زاده: في الأشهر السبعة الماضية  انخفض معدل البطالة في البلاد من 10 بالمائة إلى 9 في المائة.

وتابع: ارتفعت مبيعات النفط الإيراني من 350 ألف برميل يوميا في الحكومة السابقة إلى مليون و200 برميل يوميا في حكومة آية الله رئيسي، لافتا أنه بجهود الحكومة الثالثة عشرة عادت عائدات النفط إلى البلاد. 

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