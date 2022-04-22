منظمة التعاون الإسلامي تعقد اجتماعًا استثنائيًّا حول الأقصى



وقال اتحاد وكالات أنباء دول منظمة التعاون الإسلامي "يونا"، امس الخميس: إن "الاجتماع يأتي في ظل تصاعد الاعتداءات الإسرائيلية اليومية على المسجد الأقصى، عبر إغلاق بواباته، واقتحامه من مجموعات المستوطنين المتطرفين وقوات الاحتلال الإسرائيلي، والاعتداء يومياً على المصلين في داخله، ما أدى إلى جرح واعتقال المئات منهم".



وأضاف الاتحاد أن "الأمين العام للمنظمة حسين إبراهيم طه، أجرى اتصالات ومشاورات مع عدة أطراف دولية فاعلة، عبر خلالها عن رفض المنظمة وإدانتها لمحاولات الاحتلال الإسرائيلي فرض التقسيم الزماني والمكاني بالمسجد المبارك".



وأضاف أن طه "طالب هذه الأطراف والمجتمع الدولي بالتحرك العاجل لوضع حد للانتهاكات الإسرائيلية بحق الأماكن المقدسة"، مؤكداً ضرورة الحفاظ على الوضع التاريخي والقانوني القائم في المسجد الأقصى المبارك، باعتباره مكان عبادة خالصاً للمسلمين وحدهم.



ويقتحم مئات المستوطنين المسجد الأقصى يوميًا، منذ الأحد الماضي، بالتزامن مع "عيد الفصح" اليهودي الذي حل هذا العام متقاطعاً مع الأسبوع الثالث من شهر رمضان المبارك، من 16 إلى 22 نيسان/أبريل الجاري.

انتهئ** 1453