وزارة الصحة تبدي استعدادها لتقديم الخدمات الطبية لجرحى الهجمات الإرهابية في أفغانستان

وندد وزير الصحة والعلاج والتعليم الطبي بهرام عين اللهي في بيان الهجمات الإرهابية على مسجد سه دوكان بمدينة مزار الشريف ومدرسة عبد الرحيم شهيد في كابول التي أسفرت عن استشهاد وإصابة عدد من المدنيين، مبديا استعداد وزارة الصحة الإيرانية لتقديم المساعدات الإنسانية والطبية والعلاجية للشعب الافغاني الصديق والشقيق.

وشهدت أفغانستان يوم امس الخميس موجة من التفجيرات الإرهابية في عدة مناطق بالبلاد أسفرت عن استشهاد ما يزيد على 45 شخصا وإصابة العشرات،

ففي مدينة مزار شريف (شمالي أفغانستان) استشهد 31 شخصا وأُصيب أكثر من 87 آخرين في تفجير استهدف مسجد سه دو كان، وأعلن تنظيم الدولة مسؤوليته عن التفجير.

وقد استشهد 6 أشخاص على الأقل بينهم طلاب وأصيب 11 آخرون الثلاثاء الماضي في ثلاثة انفجارات هزت ثانوية عبد الرحيم شهيد غربي العاصمة الأفغانية كابل.

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