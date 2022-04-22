إصابات بمواجهات مع قوات الاحتلال في المسجد الأقصى

وقالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في بيان وصل إلى وكالة الأناضول إن طواقهما تعاملت مع 31 إصابة بينها إصابتان خطيرتان داخل المسجد الاقصى.

وأضافت أن 11 إصابة نُقلت لتلقي العلاج بالمستشفى.

ورشق عدد من الشبان الفلسطينيين قوات الشرطة الإسرائيلية التي كانت في منطقة باب السلسلة بالحجارة.

واندلع حريق في شجرة قرب باب المغاربة في الجدار الغربي للمسجد الأقصى عملت طواقم دائرة الأوقاف الإسلامية على إطفائه.

ووقع الحريق في المنطقة التي تجري فيها المواجهات والتي شهدت رشق الشبان قوات الشرطة بالحجارة والألعاب النارية، فيما أطلقت الشرطة الرصاص المطاطي وقنابل الصوت باتجاه الشبان.

وكان عشرات الآلاف من الفلسطينيين أدوا صلاة الفجر في المسجد وشارك آلاف منهم بوقفة قبالة المصلى القبلي رددوا خلالها هتافات "الله أكبر" و"بالروح بالدم نفديك يا أقصى".

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