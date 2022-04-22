خطيب زادة: تفجير مساجد السنة والشيعة في افغانستان يهدف لاشعال حرب اهلية

وأشار خطيب زادة في تصريح له الجمعة الى سلسلة الهجمات الارهابية التي استهدفت افغانستان خلال الايام الاخيرة، معتبرا تصاعد حدة العنف والارهاب في هذا البلد بانه مبعث قلق بالغ، وقال: ان استهداف مسجد اهل السنة في ولاية قندوز يأتي استكمالا للهجوم الارهابي الذي وقع يوم أمس في مسجد للشيعة في مزار شريف ويظهر بوضوح الاهداف الخبيثة للارهابيين عملاء الاجانب الذين يحاولون اشعال حرب اهلية في افغانستان.

يذكر ان العديد من المدن في افغانستان شهدت خلال الايام الاخيرة سلسلة من التفجيرات والهجمات الارهابية من ضمنها الهجوم الذي استهدف مراكز تعليمية في كابول وراح ضحيته العشرات من الاطفال التلامذة والتفجير الذي طال احد المساجد في مزار شريف.

انتهى ** 2342