اعتقال الضالعين في عملية اطلاق النار في زاهدان

وقال مرحمتي في تصريح ادلى به لوكالة "ارنا" فجر اليوم السبت: ان نقطة التفتيش هذه واقعة عند مدخل مدينة زاهدان حيث تعرضت لاطلاق نار فجر اليوم السبت من قبل عناصر شريرة.

واضاف: انه في هذا الحادث استشهد محمود آبسالان نجل العميد آبسالان (قائد فيلق "سلمان" للحرس الثوري في محافظة سيستان وبلوجستان) الذي كان متواجدا في نقطة التفتيش.

وقال المسؤول الامني: ان الضالعين في عملية اطلاق النار هذه قد تم اعتقالهم وان التحقيق جار معهم في الوقت الحاضر.

يذكر ان قوات الحرس الثوري اعتقلت الضعالين في هذا الحادث وهم 4 من العناصر الشريرة الذين كانوا يستقلون سيارة واطلقوا النار على نقطة التفتيش.

انتهى ** 2342