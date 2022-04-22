٢٣‏/٠٤‏/٢٠٢٢, ٣:٥٥ ص
رقم الصحفي: 2461
رمز الخبر: 84728580
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اعتقال الضالعين في عملية اطلاق النار في زاهدان

اعتقال الضالعين في عملية اطلاق النار في زاهدان

زاهدان/ 23 نيسان / ابريل/ارنا- اعلن مساعد محافظ سيستان وبلوجستان للشؤون الامنية والشرطية علي رضا مرحمتي عن اعتقال الضالعين في عملية اطلاق النار على نقطة تفتيش في زاهدان مركز المحافظة.

وقال مرحمتي في تصريح ادلى به لوكالة "ارنا" فجر اليوم السبت: ان نقطة التفتيش هذه واقعة عند مدخل مدينة زاهدان حيث تعرضت لاطلاق نار فجر اليوم السبت من قبل عناصر شريرة.

واضاف: انه في هذا الحادث استشهد محمود آبسالان نجل العميد آبسالان (قائد فيلق "سلمان" للحرس الثوري في محافظة سيستان وبلوجستان) الذي كان متواجدا في نقطة التفتيش.

وقال المسؤول الامني: ان الضالعين في عملية اطلاق النار هذه قد تم اعتقالهم وان التحقيق جار معهم في الوقت الحاضر.

يذكر ان قوات الحرس الثوري اعتقلت الضعالين في هذا الحادث وهم 4 من العناصر الشريرة الذين كانوا يستقلون سيارة واطلقوا النار على نقطة التفتيش.

انتهى ** 2342

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