قوات التحالف السعودي ترتكب 102 خروقات خلال الـ24 ساعة الماضية

وافاد موقع المسيرة نقلا عن مصدر عسكري صرح أن خروقات العدوان تمثلت في 55 خرقاً تحليق للطيران الاستطلاعي المسلح والتجسسي في أجواء محافظات مأرب، الجوف، حجة، صعدة، وتعز وما وراء الحدود.

وأكد المصدر رصد خرق عملية هجومية من قبل مرتزقة التحالف السعودي، باتجاه مواقع الجيش واللجان الشعبية في العكد بمحافظة مأرب.

وأشار المصدر إلى أنه تم تسجيل سبعة خروقات بقصف مدفعي بشكل مكثف من قبل مرتزقة العدوان باتجاه مواقع الجيش واللجان الشعبية في محافظتي مأرب وتعز.

ولفت المصدر إلى أنه تم رصد 39 خرقاً تمشيط مكثف وأعمال قنص وإطلاق نار على منازل المواطنين ومواقع الجيش واللجان الشعبية في محافظات مأرب وتعز والضالع.

يذكر ان المبعوث الأممي لليمن أعلن عن هدنة إنسانية برعاية أممية لمدة شهرين، تبدأ من 2 أبريل الجاري، تتوقف بموجبها العمليات العسكرية بين اليمن وقوى التحالف ويفتح مطار صنعاء الدولي لعدد من الرحلات وكذلك فتح ميناء الحديدة الذي يحاصره التحالف أمام المشتقات النفطية لعدد من السفن خلال شهري الهدنة.

وشنت السعودية، في 26 أبريل 2015، هجوما واسع النطاق على اليمن، أفقر دولة عربية، في شكل تحالف بمساعدة وضوء أخضر من الولايات المتحدة، بحجة عودة الرئيس المستقيل عبد ربه منصور هادي للسلطة.

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