احياء مراسم ليلة القدر في المركز الإسلامي بأمريكا.

وشارك في هذه المراسم جموع الصائمين من إيران وأفغانستان وباكستان والكويت والعراق والتي اقيمت في المركز الإسلامي بواشنطن، بعد وقفة استمرت عامين بسبب تفشي جائحة كورونا، والتي مثلت مشهدا رائع من التعاطف والأخوة ووحدة المسلمين.

وفي الوقت ذاته، شارك المئات من المؤمنين الصائمين في هذه المراسم عن طريق الانترنيت.

وبدأت مراسم ليلة القدر الثانية في المركز الإسلامي بواشنطن بتلاوة القرآن الكريم ودعاء الافتتاح، و بعد اداء صلاة المغرب والعشاء تناول الصائمون وجبة الافطار .

والقى مدير مركز التعاليم الاسلامية في واشنطن الشيخ أحمد بحريني كلمة في المراسم تحدث فيها عن عن فضل وأسرار ليلة القدر في القرآن.

وفي الوقت ذاته احيا المسلمون الصائمون من دول مختلفة مثل إيران وأفغانستان وباكستان ليلة القدر في المركز الإسلامي بنيويورك واقاموا مراسم العزاء بذكرى استشهاد أمير المؤمنين علي (ع).

انتهى** 2344