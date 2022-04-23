٢٣‏/٠٤‏/٢٠٢٢, ٢:٥٧ م
رقم الصحفي: 2458
رمز الخبر: 84728900
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انخفاض عدد اصابات كورونا في ايران الى اقل من الف

انخفاض عدد اصابات كورونا في ايران الى اقل من الف

طهران/ 23 نيسان/ ابريل/ ارنا - أعلنت وزارة الصحة والعلاج والتعلیم الطبي الايرانية، عن انخفاض عدد اصابات كورونا في ايران، حيث تم تسجيل 608 اصابات فقط و22 وفاة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية ليرتفع عدد الوفيات جراء كورونا الى 140 الفا و962 شخصا.

وقالت العلاقات العامة بوزارة الصحة الايرانية في تقريرها اليومي: منذ ظهر أمس الجمعة ولغاية ظهر اليوم السبت تم تسجيل 608 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19) وفق معايير التشخيص النهائية ليرتفع اجمالي الاصابات الى  7 ملايين و 215 الفا و512 إصابة مؤكدة.

واضافت: ان الف و87 شخصا من المصابين بفيروس كورونا ما زالوا في حالة حرجة ويخضعون للعناية الفائقة.

ولفت تقرير وزارة الصحة الى تعافي 6 ملايين و 963 الف و 991 شخصا من المصابين بفيروس كورونا لغاية الآن.

وتلقى حتى الآن 64 مليونا و 259 ألفا و 733 شخصا الجرعة الأولى من لقاح كورونا فيما تلقى 57 مليونا و 452 ألفا و 50 شخصا الجرعة الثانية، وتلقى 26 مليونا و888 ألفا و 907 اشخاص الجرعة الثالثة، ليبلغ العدد الإجمالي للقاحات 148 مليونا و 600 ألفا و690 جرعة.

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