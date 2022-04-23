انخفاض عدد اصابات كورونا في ايران الى اقل من الف

وقالت العلاقات العامة بوزارة الصحة الايرانية في تقريرها اليومي: منذ ظهر أمس الجمعة ولغاية ظهر اليوم السبت تم تسجيل 608 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19) وفق معايير التشخيص النهائية ليرتفع اجمالي الاصابات الى 7 ملايين و 215 الفا و512 إصابة مؤكدة.

واضافت: ان الف و87 شخصا من المصابين بفيروس كورونا ما زالوا في حالة حرجة ويخضعون للعناية الفائقة.

ولفت تقرير وزارة الصحة الى تعافي 6 ملايين و 963 الف و 991 شخصا من المصابين بفيروس كورونا لغاية الآن.

وتلقى حتى الآن 64 مليونا و 259 ألفا و 733 شخصا الجرعة الأولى من لقاح كورونا فيما تلقى 57 مليونا و 452 ألفا و 50 شخصا الجرعة الثانية، وتلقى 26 مليونا و888 ألفا و 907 اشخاص الجرعة الثالثة، ليبلغ العدد الإجمالي للقاحات 148 مليونا و 600 ألفا و690 جرعة.

انتهى** 2344