ذهبية أولى لإيران في بطولة آسيا للمصارعة الحرة

وانطلقت البطولة الآسيوية للمصارعة الحرة اليوم السبت في أولان باتور، بمنغوليا على ان تختتم غدا الأحد.

وفي فئة وزن 65 كيلوغراما، تمكن المصارع رحمان عموزاد خليلي صاحب ميداليتين ذهبيتين عالميتين للناشئة وميدالية ذهبية عالمية للشباب، من التأهل الى الجولة النهائية بعد فوز في الجولة الأولى بنتيجة 11: 0 على عنايت الله من باكستان، وفي الدور الثاني، هزم بطل العالم للشباب الياباني كايكي ياماغوتشي 9-0 ، وصعد إلى الدور قبل النهائي، في هذه المرحلة، تغلب عموزاد على منافسه من منغوليا بنتيجة 6: 0 ليتأهل إلى المباراة النهائية ويفوز بالميدالية الذهبية.

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