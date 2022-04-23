٢٣‏/٠٤‏/٢٠٢٢, ٥:٥٩ م
رقم الصحفي: 2458
رمز الخبر: 84728996
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ذهبية ثانية لإيران في بطولة آسيا للمصارعة الحرة

ذهبية ثانية لإيران في بطولة آسيا للمصارعة الحرة

طهران/ 23 نيسان/ ابريل/ ارنا – احرز المصارع علي سوادكوهي الميدالية الذهبية الثانية لإيران في نهائي بطولة آسيا للمصارعة الحرة وزن 79 كيلوغراما بعد تغلبه على منافسه الهندي.

وتمكن المصارع سوادكوهي من التأهل الى الدور النهائي بعد فوزه على يوداي تاكاهاشي الياباني 3-0 في النصف النهائي، حيث واجه منافسه الهندي باليان غوراف الحاصل على الميدالية الفضية الآسيوية وتمكن من هزيمته بنتيجة 9-9 وحصوله على نقاط اعلى.

المصارع سوادكوهي حائز على ميدالية برونزية في كأس العالم تحت 23 سنة في بلغراد عام 2021 ، وميدالية فضية في بطولة آسيا 2021 في ألماتي ، وميدالية برونزية في دلهي عام 2020.

وفاز المصارع رحمان عموزاد خليلي بالميدالية الذهبية في نهائي بطولة آسيا للمصارعة الحرة في وزن 65 كغم بعد تغلبه على منافسه الهندي باجرانغ بونيا.

وانطلقت البطولة الآسيوية للمصارعة الحرة اليوم السبت في أولان باتور، بمنغوليا على ان تختتم غدا الأحد.

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