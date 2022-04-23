ثلاث ذهبيات لإيران في بطولة آسيا للمصارعة الحرة

وتأهل محمد حسين محمديان الى الدور النهائي بعد فوزه في الجولة الاولى على ضيا محمد صفراف من تركمانستان 10-0 ، وفي الجولة التالية وفي نصف النهائي استطاع ان يفوز بنتيجة 10 مقابل 0 على ساتيفارت كاديان من الهند.

يحمل محمديان ميدالية برونزية بطولة العالم 2014 في طشقند وميدالية ذهبية في بطولة آسيا 2015 في فئة الوزن 86 كغم في الدوحة.

وفاز المصارع رحمان عموزاد خليلي بالميدالية الذهبية الاولى في نهائي بطولة آسيا للمصارعة الحرة في وزن 65 كغم بعد تغلبه على منافسه الهندي باجرانغ بونيا.

كما احرز المصارع علي سوادكوهي الميدالية الذهبية الثانية لإيران في نهائي بطولة آسيا للمصارعة الحرة وزن 79 كيلوغراما بعد تغلبه على منافسه الهندي.

وانطلقت البطولة الآسيوية للمصارعة الحرة اليوم السبت في أولان باتور، بمنغوليا على ان تختتم غدا الأحد.

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