من الضروري بذل جهود لتقديم إنجازات المنتجين الإيرانيين بشكل أفضل

واكد مهدي صفري، على ضرورة قيام جميع المؤسسات ذات الصلة بالمساعدة في تقديم إنجازات وقدرات المنتجين الإيرانيين وتقديمها بشكل أفضل إلى الأسواق العالمية، لا سيما البلدان المجاورة والمنطقة ، لإقامة معارض خاصة لتحقيق هذا الهدف المهم جدا.

وفي هذا الصدد، وصف مساعد وزير الخارجية للشؤون الاقتصادية، بالمهم إقامة معرض لعرض إنجازات المنتجين والحرفيين الإيرانيين في طشقند، والمقرر عقده في الفترة من 9 إلى 11 مايو، وطلب من الناشطين في هذا المجال مضاعفة جهودها لإقامة مثل هذه المعارض التي تحظى بدعم قوي من وزارة الخارجية نظرا للقدرات والطلب المتزايد على المنتجات الإيرانية عالية الجودة.

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