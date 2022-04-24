الإذاعة في ايران تدخل عامها الـ 82

ويعود افتتاح اول محطة إذاعة في إيران الى 24 نيسان 1940 في طهران تحت عنوان "اذاعة طهران".

وبدأت اذاعة طهران بعد يوم واحد من افتتاحها ببث البرامج وبما ان موجات الراديو كان بالامكان استقبالها في طهران فقط، أطلق على الاذاعة "طهران".

وفي البداية كانت معظم البرامج تتألف من الموسيقى والأخبار، ولاحقا اضيفت البرامج الأدبية والفكاهية إلى قائمة برامج اذاعة طهران.

وتتميز الاذاعة بما يقوم به من دور فعال في تحرير خيال المستمع وإطلاقه بلا قيود لان سماعها لا يحتاج لجهد وعناء، كما هو الحال بالنسبة لقراءة الصحيفة أو مشاهدة التلفزيون وهي الوسيلة الوحيدة غير المرئية بين جميع وسائل الإعلام، وتتيح للمستمعين الأميين الذين لا يقرأون ولا يكتبون فرصة الحصول على الثقافة والمعرفة والمتابعة للأحداث والأنباء والأنشطة التي تقع في داخل الوطن وخارجه.

انتهى** 1453