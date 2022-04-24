الايراني "خدامرادي" يتوج بطلا لبطولة العالم للتايكواندو "البومسي"

واستطاع نادر خدامرادي اليوم الأحد وفي اليوم الأخير من المسابقة في القسم الفردي وفي الفئة العمرية من 61 إلى 65 عامًا، أن يفوز بلقب بطل العالم في أول ظهور له من خلال كسب 7.47 نقطة امام منافسه دونغ كيو سيو من كوريا الجنوبية الذي سجل 7.38 نقطة.

وتوج خدا مرادي بطلا وحصد أول ميدالية ذهبية لإيران في الفئة العمرية تحت 65 عامًا.

كما فاز امير علي علي زاده بميدالية برونزية في هذه المسابقات.

وبدات النسخة الثانية عشرة من بطولة العالم للبومسي التي تستضيفها مدينة غويانغ الكورية الجنوبية بمشاركة 760 رياضيًا من 63 دولة الخميس الماضي وتنتهي اليوم.

وفازت قافلة البومسي الإيرانية بذهبية واحدة وأربع ميداليات فضية وأربع ميداليات برونزية في هذه المنافسات.

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