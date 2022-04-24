مصدر مسؤول : ايران تزيد انتاجها للخام في الخليج الفارسي رغم الحظر الراهن

واوضحت هذه الشركة الوطنية، انها قامت خلال الفترة الاخيرة بخطوة اخرى لزيادة انتاج الخام الايراني وذلك عبر اكتمال عمليات الصيانة في بئر ARK-1 لدى حقل رسالت النفطي (بمحافظة هرمزكان – جنوبي البلاد) والتي تضمنت استبدال مضخة التنقيب التالفة.

واكدت شركة النفط البحرية الايرانية، ان هذا الانجاز تحقق بالرغم من الحظر الظالم المفروض على الجمهورية الاسلامية، لتضاف صحفة ذهبية اخرى الى سجل نجاحات الخبراء والاخصائيين الايرانيين التي تبعث على الفخر والاعتزاز في سياق تحويل القيود المفروضة الى فرص مواتية للنمو والازدهار داخل البلاد.

انتهى ** ح ع