ايران تحسم بطولة اسيا في المصارعة الحرة

جاء ذلك عقب الفوز الذي حققه اليوم الاحد، مصارع وزن الـ 74 كغ، الايراني "يونس امامي" على غريمه الكازاخي"نوركجا كايبانييف"؛ ليخطف الميدالية الذهبية من هذه البطولة.

وبالفوز هذا، فقد بلغ حصاد المنتخب الايراني من بطولة اسيا للمصارعة الحرة 2022، 4 ذهبيات وفضية واحدة؛ ليحسم مبكرا لقب البطولة في هذه المنافسات .

وتجدر الاشارة ايضا، بأن مصارعي الوزن 92 كغ و125 كغ الايرانيين، يستعدان لخوض نزالهما النهائي بعد قليل (لاحراز الذهبية او الفضية)، بينما سيخوض الايراني الاخر "محسن مصطفوي" المنافسة على الميدالية البرونزية.

انتهى ** ح ع

