٢٤‏/٠٤‏/٢٠٢٢, ٤:٢٣ م
رقم الصحفي: 2460
رمز الخبر: 84730008
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ايران تحسم بطولة اسيا في المصارعة الحرة

ايران تحسم بطولة اسيا في المصارعة الحرة

طهران / 24 نيسان / ابريل / ارنا – احرز المنتخب الايراني للمصارعة الحرة، حتى الان، لقب البطولة في مسابقات المصارعة الحرة الاسيوية المقامة باستضافة منغوليا.

جاء ذلك عقب الفوز الذي حققه اليوم الاحد، مصارع وزن الـ 74 كغ، الايراني "يونس امامي" على غريمه الكازاخي"نوركجا كايبانييف"؛ ليخطف الميدالية الذهبية من هذه البطولة.

وبالفوز هذا، فقد بلغ حصاد المنتخب الايراني من بطولة اسيا للمصارعة الحرة 2022، 4 ذهبيات وفضية واحدة؛ ليحسم مبكرا لقب البطولة في هذه المنافسات .

وتجدر الاشارة ايضا، بأن مصارعي الوزن 92 كغ و125 كغ الايرانيين، يستعدان لخوض نزالهما النهائي بعد قليل (لاحراز الذهبية او الفضية)، بينما سيخوض الايراني الاخر "محسن مصطفوي" المنافسة على الميدالية البرونزية.

انتهى ** ح ع 
 

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