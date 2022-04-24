امير عبداللهيان يتسلم نسخا من اوراق اعتماد 5 سفراء جدد لدى ايران

طهران/ 24نيسان/ابريل/ارنا- قال مستشار الوفد الإيراني المفاوض في فيينا، "محمد مرندي" إن الصراع الداخلي في واشنطن يعيق التوصل إلى اتفاق بفیینا و اضاف في نهاية المطاف ستجبر تداعيات الحرب في أوكرانيا الولايات المتحدة على التوصل إلى اتفاق مع إيران".