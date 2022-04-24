٢٤‏/٠٤‏/٢٠٢٢, ٦:٢٠ م
رقم الصحفي: 2460
رمز الخبر: 84730118
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امير عبداللهيان يتسلم نسخا من اوراق اعتماد 5 سفراء جدد لدى ايران

امير عبداللهيان يتسلم نسخا من اوراق اعتماد 5 سفراء جدد لدى ايران

طهران / 24 نيسان / ابريل / ارنا – تسلّم وزير الخارجية "حسين امير عبداللهيان"، اليوم الاحد، نسخا من اوراق اعتماد خمسة سفراء (اجانب) جدد لدى الجمهورية الاسلامية الايرانية.

وافادت "ارنا"، ان السفراء الجدد لدول، استونيا والنيبال و مونتينيغرو (الجبل الاسود) ولاتفيا و بوروندي، التقوا اليوم بوزير الخارجية الايراني لتسليم نسخ من اوراق اعتمادهما وبدء مهامها الدبلوماسية رسميا في الجمهورية الاسلامية الايرانية.

انتهى ** ح ع   

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