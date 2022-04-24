رئيسي يهنئ المنتخب الوطني للمصارعة الحرة بعد تتويجه بلقب اسيا

واكد رئيس الجمهورية في برقية التهنية التي بعثها بالمناسبة، ان "هذا النصر الذي تحقق بفضل همم شبان المصارعة الايرانيين، قدم انموذجا جديدا حول اقتدار وارادة وطاقات الشريحة الشبابية في ايران".

واضاف، ان "احراز المنتخب الايراني الميداليات الملونة خلال منافسات بطولة اسيا للمصارعة الحرة، يبعث على الفخر والاعتزاز وادخل السرور في قلوب الشعب جميعا ولاسيما هواة الرياضة".

وهنا رئيس الجمهورية، "الشعب الايراني الشريف" بهذا الانتصار القيم، كما ثمن جهود المصارعين ومدربيهم وسائر الكوادر المعنية بهذه الرياضة داخل البلاد.

يذكر ان المنتخب الايراني للمصارعة الحرة، تمكن خلال منافسات بطولة اسيا- رجال 2022 التي اقيمت باستضافة منغوليا، من احراز 6 ميداليات ذهبية وفضية واحدة وتسجيل 202 نقطة، ليتوج بلقب هذه البطولة.

انتهى ** ح ع