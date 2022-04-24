مسيرة يوم القدس العالمي تجوب شوارع لندن

وافاد مراسل "ارنا" من موقع الحدث، ان الحشود الجماهيرية الحاضرة في مسيرة يوم القدس العالمي بلندن، التي انطلقت هذا العام وذلك بعد عامين من التوقف اثر جائحة كورونا، نظموا تجمعا امام وزارة الداخلية البريطانية رافعين لافتات ورايات مكتوبة بالانجليزية والعربية دفاعا عن الشعب الفلسطيني المظلوم والمطالبة بتحرير القدس الشريف وتنديدا بجرائم الكيان الاسرائيلي.

كما طالب المشاركون في هذه المسيرة، بكسر الحصار عن قطاع غزة والتنديد بجرائم الاحتلال.

وتجدر الاشارة ايضا الى الجموع الغفيرة للناشطين اليهود والمسحيين المعارضين للصهيونية االعالمية، التي شاركت في مسيرة يوم القدس العالمي بلندن.

ورفع المتظاهرون خلال هذه التظاهرة، رايات في الدفاع عن فلسطين وشعبها المظلوم واستنكار المجازر التي يرتكبها الكيان الصهيوني في حقه؛ كما رفعوا اعلام فلسطين ولبنان وايران.

يذكر ان مفجر الثورة الاسلامية في ايران الامام الخميني (رضوان الله تعالى عليه) اطلق على الجمعة الاخيرة من شهر رمضان المبارك في كل عام، عنوان "يوم القدس" العالمي، انتصارا للقضية الفلسطينية وحشد الشعوب في ارجاء العالم من اجل الدفاع عن فلسطين وتطلعات شعبها المظلوم وتسليط الضوء على المجازر التي يمارسها الكيان الصهيوني الغاصب بحق النساء والاطفال والشيوخ في هذا البلد المحتل.

انتهى ** ح ع