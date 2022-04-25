السيد نصر الله يدعو للتحقيق السريع في قضية قارب طرابلس ومنع الفتنة

وتناول السيد نصر الله في كلمته التي ألقاها في مراسم إحياء ليلة القدر الكبرى، مساء الأحد، الكارثة الإنسانية لضحايا مركب مدينة طرابلس شمال لبنان، التي حدثت مساء السبت، وقال إنّ "كل عناصر التحقيق معروفة"، مشدداً على "المسارعة في التحقيق" الذي اعتبره "أقل الواجب".

وأضاف: "يجب ألا نسمح لأحد بأن يأخذ البلد إلى الفتنة، وهذه الحادثة يجب التوقف عندها على المستوى الوطني"، مقدماً التعازي لذوي الضحايا ولأهل الشمال، داعياً الحكومة اللبنانية إلى "الوقوف إلى جانب عائلات الضحايا".

وقال سماحته: "يجب أن نتوقف عند المأساة المؤلمة والمحزنة التي حصلت بالبحر مقابل مدينة #طرابلس.. في هذه الليلة العظيمة نتوجه الى الله تعالى أن يمن بالرحمة على الذين فقدوا أرواحهم وأن يمن بالشفاء على الذين أصيبوا ونسأل الله أن يمن بالسلامة والعافية والنجاة على المفقودين.

وتابع: "نتوجه الى أهلنا في #طرابلس والشمال نقدم لهم أحر التعازي نواسيهم ونعبر عن تضامننا معهم وندعو الى عدة نقاط سريعة: التحقيق السريع في هذه الحادثة لأن ما ينقل ويقال أمر خطير جدًا. ويجب تحديد المسؤوليات ومحاسبة المسؤولين وندعو الوزارات والحكومة للوقوف الى جانب العائلات المصابة في مأساتها".

واكد سماحة السيد نصرالله: "كالعادة نحن في حزب الله جاهزون لأي شيء يمكن أن يلملم الجراح نحن جاهزون ولن نتوانى على الاطلاق".

كما تطرق سماحته إلى ماجرى خلال الايام الماضية من اعتداءات في أفغانستان قائلا: "يجب أن نستذكر هنا أخوة وأخوات قتـلوا في أفغانستان ومزار_شريف وفي قندوز وكابل بفعل الاجـرام الوحـشي الذي يمارسه تنظيم "داعـش"".

وأعلنت السلطات اللبنانية الاحد إنقاذ 47 شخصاً أحياء من المياه اللبنانية، وانتشال 6 جثث بينهم طفلة، فيما يجري البحث عن مفقودين من مركب للمهاجرين بشكل غير قانوني من لبنان باتجاه أوروبا كان يقلّ أكثر من 70 شخصاً.

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