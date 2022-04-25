لندن تشهد مسيرة حاشدة بمناسبة يوم القدس العالمي

شهدت العاصمة البريطانية لندن مسيرة يوم القدس العالمي، بمشاركة حشد كبير من المسلمين الصيام ونشطاء المجتمع المدني والتيارات المدافعة عن حقوق الانسان والمناوئة للحروب؛ مضافا الى عدد من الناشطين اليهود والمسيحيين المعارضين للكيان الصهيوني.

وافاد مراسل "ارنا" من موقع الحدث، ان الحشود الجماهيرية المشارکة في مسيرة يوم القدس العالمي بلندن، التي انطلقت هذا العام وذلك بعد عامين من التوقف اثر جائحة كورونا، نظموا تجمعا امام وزارة الداخلية البريطانية رافعين لافتات ورايات مكتوبة بالانجليزية والعربية دفاعا عن الشعب الفلسطيني المظلوم و طالبوا بتحرير القدس الشريف و نددوا جرائم الكيان الاسرائيلي.

كما طالب المشاركون في هذه المسيرة، بكسر الحصار عن قطاع غزة والتنديد بجرائم الاحتلال.

مشاركة واسعة للناشطين اليهود والمسحيين المعارضين للصهيونية العالمية في مسيرة يوم القدس العالمي

وتجدر الاشارة ايضا الى أن جموع غفيرة من الناشطين اليهود والمسحيين المعارضين للصهيونية العالمية شاركوا في مسيرة يوم القدس العالمي بلندن.

ورفع المتظاهرون خلال هذه التظاهرة، رايات في الدفاع عن فلسطين وشعبها المظلوم واستنكار المجازر التي يرتكبها الكيان الصهيوني في حقه؛ كما رفعوا اعلام فلسطين ولبنان وايران.

وشاركت مجموعة من حركة "ناطوري كارتا" لليهود الأرثوذكس المناهضين للصهيونية في المسيرة ليعلنوا براءتهم من الجرائم الوحشیة التی یرتكبها كیان الاحتلال الصهیونی بحق الشعب الفلسطینی وأحرقوا العلم الاسرائيلي كما رددوا شعارات معادية للكيان.

واعلنت المجموعة أن اليهودية منفصلة عن الصهيونية وتعارض جرائم الكيان الصهيوني.

وقال الحاخام اليهودي الذي شارك في الاحتجاجات "الحانان بيك" لمراسل " ارنا: نحن هنا للتعبير عن تضامننا مع الشعب الفلسطيني وصرح أن الصهاينة احتلوا فلسطين و يذبحون ابناء هذه الأرض.

وأکد أن هذه الجرائم لا علاقة لها بالدين ، مضیفا: يزعم الصهاينة أن فلسطین هي أرض اليهود، لكن الحقيقة هي أنها أخطر مكان للشعب اليهودي ويعيش اليهود في سلام في جميع أنحاء العالم، ومنها إيران والدول الإسلامية الأخرى.

واکد أن "حاخامات اليهود الأصليين لا يعترفون إطلاقا بدولة "إسرائيل".

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