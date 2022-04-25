ومضات من كلام قائد الثورة الإسلامية عن فلسطین والقدس الشریف

وقال قائد الثورة الإسلامية في كلمات سابقة حول يوم القدس العالمي: ان "يوم القدس يوم صرخة ومقاومة الأمة الإسلامية في وجه السياسات الرامية إلى بث الفرقة... يوم القدس العالمي هو يوم إعلان رفض الأمة الإسلامية لظلم وحيف الصهاينة وحماتهم... في قضية فلسطين، الهدف هو إنقاذ فلسطين، أي إزالة الكيان الإسرائيلي... في يوم القدس، سيتجسد دفاع الناس عن الشعب الفلسطيني المظلوم والمقاوم... یوم القدس هو من المظاهر الحقيقية لاتحاد وانسجام العالم الإسلامي، ...الحل الوحيد للقضية الفلسطينية هو عودة الفلسطينيين إلى أراضيهم وإخراج الصهاينة الغاصبين منها وإنتفاضة المسجد الأقصى نقطة انطلاق لتحوّل كبير في كفاح الشعب الفلسطيني".

يذكر ان يوم القدس العالمي، هو آخر جمعة من شهر رمضان يتم فيها سنوياً إقامة المسيرات المناهضة للكيان الإسرائيلي والصهيونية، واحتلال القدس، في بعض الدول العربية والإسلامية والعربية في مختلف أنحاء العالم وخاصة في إيران، فهو مناسبة عالمية كانت انطلاقتها من إيران وباقتراح من مؤسس الثورة الاسلامية الإمام الخميني (رض) في شهر رمضان عام 1979، يعني بعد انتصار الثورة بعام، فأصبح أكبر حدث سياسي يجمع الأمة العربية والإسلامية في يوم واحد يندد فيه الكل بوحشية الاحتلال الإسرائيلي.

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