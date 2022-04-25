إيران تحتل المركز الأول في المنطقة في العديد من الفروع الطبیة

وقال عين اللهي في اللقاء مع مدراء الجمعيات العلمية الطبية الذي عقد في جامعة العلوم الطبية : تطورت العلوم الطبية في ايران بعد انتصار الثورة الاسلامية ومن نقاط القوة في البلاد احراز التقدم الطبي، مشيدا بجهود العلماء الايرانيين، لافتا الى ان ايران تقف في المركز الاول في العديد من المجالات الطبية في المنطقة.

وأضاف عين اللهي: ان تفشي مرض كورونا كان اختباراً للمجتمع الطبي الايراني الذي بذل جهودا جبارة لمكافحة هذا المرض، كما فعل ذلك خلال فترة الدفاع المقدس والحرب المفروضة الثماني سنوات.

وقال وزير الصحة: ​​في الأشهر الستة الماضية، حصلنا على نتائج رائعة جدا في مجال مكافحة كورونا بفضل جهود الكوادر الطبية، فوصل معدل الوفيات إلى 13 شخصا يوميا بينما كان عدد الوفيات في الولايات المتحدة وأوروبا خلال موجة الإوميكرون أعلى بكثير مقارنة مع ايران.

انتهى** 1453