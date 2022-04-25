٢٥‏/٠٤‏/٢٠٢٢, ٢:٤٢ م
رقم الصحفي: 1863
رمز الخبر: 84731017
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إيران تحتل المركز الأول في المنطقة في العديد من الفروع الطبیة

إيران تحتل المركز الأول في المنطقة في العديد من الفروع الطبیة

طهران/ 25 نیسان/ ابریل/ ارنا- صرح وزير الصحة بهرام عين اللهي أن المواهب الطبية الإيرانية في المنطقة فريدة من نوعها، لافتا الى ان إيران تحتل المركز الأول في المنطقة في العديد من المجالات الطبية.

وقال عين اللهي في اللقاء مع مدراء الجمعيات العلمية الطبية الذي عقد في جامعة العلوم الطبية : تطورت العلوم الطبية في ايران بعد انتصار الثورة الاسلامية ومن نقاط القوة في البلاد احراز التقدم الطبي، مشيدا بجهود العلماء الايرانيين، لافتا الى ان ايران تقف في المركز الاول في العديد من المجالات الطبية في المنطقة.     

وأضاف عين اللهي: ان تفشي مرض كورونا كان اختباراً للمجتمع الطبي الايراني الذي بذل جهودا جبارة لمكافحة هذا المرض، كما فعل ذلك خلال فترة الدفاع المقدس والحرب المفروضة الثماني سنوات.

وقال وزير الصحة: ​​في الأشهر الستة الماضية، حصلنا على نتائج رائعة جدا في مجال مكافحة كورونا بفضل جهود الكوادر الطبية، فوصل معدل الوفيات إلى 13 شخصا يوميا بينما كان عدد الوفيات في الولايات المتحدة وأوروبا خلال موجة الإوميكرون أعلى بكثير مقارنة مع ايران.

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