ممثل الصحة العالمیة فی ایران: طهران مؤهلة للحصول على شهادة خلوها من الملاريا

وقال حسین في رسالة بمناسبة الیوم العالمي للملاریا: "وفي مثل هذا الیوم يجب أن نتذكر أنه رغم امكانية الوقاية من هذا المرض وعلاجه، فقد تسبب الملاريا في عام 2020 في مقتل 627000 شخص وإصابة حوالي 241 مليون حالة جديدة".

وتابع: "شهدنا في السنوات الأخيرة تقدمًا هائلاً في القضاء على الملاريا وتمكنت الجمهورية الإسلامية الايرانية من الحد من انتشاره بشكل فعال لأكثر من ثلاث سنوات وهي الآن مؤهلة للحصول على شهادة خلوه من الملاريا".

واضاف: "يسعدنا أن ندعم الجمهورية الإسلامية الايرانية في تحديث استراتيجياتها الوطنية لمنع انتشار فیروس الملاريا، وتوثيق البرنامج، وإصدار شهادات القضاء عليه.

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