رئيسي : تعزيز العلاقات بين ايران واستونيا يسهم في توسيع التعامل الدولي للبلدين

ودعا "رئيسي"، اليوم الاثنين، خلال مراسم تسلم اوراق اعتماد سفيرة استونيا الجديدة في طهران "السيدة انلي كوك"، دعا الى اعادة تفعيل لجنة التعاون المشتركة بين البلدين، لمتابعة تطوير التعاون الثنائي في المجالات الاقتصادية.

واشار رئيس الجمهورية، الى تاريخ العلاقات بين طهران وتالين، الذي اكد بانها "قائمة على اسس الصداقة"، مبينا ان البلدين لديهما طاقات عديدة للتعاون وبما يشمل المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية؛ وداعيا الى بذل الجهود المشتركة من اجل تشغيل هذه الفرص وتاكيدا فيما يخص ممر الشمال – جنوب التجاري.

الى ذلك، نوّهت سفيرة استونيا (ذات الاعتماد المزدوج) لدى ايران، بمرور 30 عاما على بدء العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.

وصرحت السيدة "كوك"، خلال اللقاء مع "اية الله رئيسي" اليوم، ان تالين ترغب في تنمية علاقاتها بشتى المجالات مع طهران.

انتهى ** ح ع