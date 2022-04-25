٢٥‏/٠٤‏/٢٠٢٢, ٢:٥٣ م
رقم الصحفي: 1876
رمز الخبر: 84731096
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بیان الإعلام الحربي لحزب الله حول العدوان الإسرائيلي على جنوب لبنان

بیان الإعلام الحربي لحزب الله حول العدوان الإسرائيلي على جنوب لبنان

طهران / 25 نيسان/ابريل/ارنا- أفاد بيان للإعلام الحربي التابع للمقاومة الإسلامية أن العدو الإسرائيلي، أقدم عند حوالي الساعة 1:55 من فجر اليوم الاثنين، على إطلاق عدد من القذائف المدفعية من مربض “خربة ماعر” خلف موقع بركة ريشة المعادي قبالة بلدة الضهيرة باتجاه عدد من المناطق في جنوب لبنان.

وأوضح الإعلام الحربي أن 6 قذائف سقطت بين بلدتي علما الشعب وطير حرفا، فيما سقطت 10 قذائف في منطقة “أم الرب” جنوب بلدة الضهيرة، وكذلك استهدفت مدفعية العدو بـ8 قذائف منطقة جبل باسيل غرب بلدة رامية.

وأشار الإعلام الحربي إلى ان القصف المدفعي ترافق مع إطلاق العدو 20 قنبلة مضيئة في أجواء بلدات شيحين، مروحين وزبقين، أسفرت عن إشتعال حريق بمنطقة حرجية في خراج بلدة شيحين، في حين تجدد القصف المعادي عند الساعة 3:30، حيث سقطت 9 قذائف في المنطقة الواقعة بين حامول وبلدة طيرحرفا.

وكان العدو الإسرائيلي قد زعم في وقت سابق من ليل أمس الأحد، أن صاروخا أطلق من داخل الأراضي اللبنانية وسقط في محيط مستوطنة شلومي شمال فلسطين المحتلة.

المصدر: الإعلام الحربي

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